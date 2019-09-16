النشرة: ثلاثة جرحى في حادث سير على طريق عام حارة صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا بوقوع ​حادث سير​ بين ​سيارة​ من نوع نيسان تابعة ل "​اوجيرو​" وسيارة من نوع فولفو مما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص. وعلى الفور حضر عناصر ​فوج الانقاذ الشعبي​ حيث نقلوا الجريح السوري (محمد ح.) الى مستشفى قصب، فيما نقل عناصر ​جمعية الرسالة​ للإسعاف الصحي شقيقه (خالد ح.) الى مستشفى قصب ايضا، فيما نقل عناصر ​الصليب الاحمر اللبناني​ موظفا في اوجيرو يدعى (محمد ح.) الى ​مستشفى حمود​ الجامعي في صيدا للمعالجة. وقد حضرت ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقا بالحادث.

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