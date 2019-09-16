الرئيس عون رحب بقرار الامم المتحدة بشان أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار

رحب ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بـ"قرار ​الجمعية العمومية​ للأمم المتحدة تأييد مبادرته بانشاء "اكاديمية ​الانسان​ للتلاقي والحوار" بتأييد من 165 بلداً"، معتبراً أن "القرار الأممي بتأييد انشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" يعطي دفعاً اضافياً ل​لبنان​ للسير قدماً في تحقيق هذه المبادرة التي تساهم في ارساء لغة الحوار ونبذ ​العنف​ والتطرف".

ولفت إلى أن "انشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" يضع لبنان في موقعه الطبيعي الرائد على صعيد الحوار بين الثقافات والاديان ونشر رسالة التلاقي والتواصل بين الشعوب"، مؤكدا "استمرار التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في سبيل تعميم ثقافة الحوار ومعرفة الآخر خاصةً على صعيد الشباب بما يتماشى مع ميثاق وأهداف الامم المتحدة".