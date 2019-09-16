طلاب الجامعة اللبنانية يكتشفون آثارًا جديدة في عندقت العكّارية

اكتشف فريق من طلاب وأساتذة قسم الفنون و​الآثار​ في كلية الآداب و​العلوم​ الإنسانية في ​الجامعة اللبنانية​ آثارًا جديدة في وادي عربين في ​عندقت​ بعكار تعود إلى الحقبتين الرومانية والبيزنطية.

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