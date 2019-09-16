طلاب الجامعة اللبنانية يكتشفون آثارًا جديدة في عندقت العكّارية

اكتشف فريق من طلاب وأساتذة قسم الفنون والآثار في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية آثارًا جديدة في وادي عربين في عندقت بعكار تعود إلى الحقبتين الرومانية والبيزنطية.
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