تيمور جنبلاط التقى رئيس إقليم كردستان ورئيس الحكومة وشخصيات أخرى

التقى رئيس "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​تيمور جنبلاط​، في ​أربيل​، يرافقه عضو اللقاء النائب ​فيصل الصايغ​ ومستشاره حسام حرب، رئيس اقليم ​كردستان​ نيرفان بارزاني، الرئيس السابق للاقليم ​مسعود بارزاني​، رئيس ​حكومة​ الاقليم مسرور برزاني ونائب رئيس الوزراء قباد طالباني.

وشدد جنبلاط في لقاءاته على "تعزيز العلاقات الثنائية بين ​لبنان​ وكردستان وتفعيل سبل التعاون".

كما كان تأكيد، في كل الاجتماعات واللقاءات السياسية على "تعزيز العلاقات الحزبية والسياسية التاريخية التي بدأها ​كمال جنبلاط​ واستكملها رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، وحرصا على هذه العلاقة التاريخية واستمرارها، كان تشديد على رابط الجيل الثالث بين الجانبين".

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