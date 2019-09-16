ممثل قائد الجيش: للعمل بما يمليه الضمير والمصلحة الوطنية والعربية

لفت ​اللواء​ الركن ​أمين العرم​ ممثلا قائد الجيش ​جوزيف عون​ خلال افتتاح ​الدورة​ ال-28 للجمعية العمومية لـ"الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب" إلى "إننا نرى في لقائنا اليوم فرصة قيمة متعددة الجوانب انطلاقا من كونه يضم وفودا تمثل قدامى المحاربين من أغلب الجيوش العربية، ف​قيادة الجيش اللبناني​ تبدي اهتماما بالغا بشؤون المتقاعدين والمحاربين القدماء وتقدر تضحياتهم أشد تقدير بعدما أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن، وتعدهم رصيدا وازنا من الخبرات العسكرية ورسلا للمؤسسة العسكرية في المجتمع".

واشار الى أن "منطقتنا تقبل على مستقبل غامض وتحديات وجودية بفعل ما تشهده من صدامات دامية مزعزعة للاستقرار في أكثر من دولة عربية، في ظل مساع مستمرة من العدو الإسرائيلي لتحقيق أطماعه في أرضنا وثرواتنا، وتخطيط متواصل من ​الإرهاب​ لضرب نسيجنا الاجتماعي وبث الفتنة بيننا. كل هذا يستدعي منا الوحدة والشجاعة والعمل بما يمليه الضمير والمصلحة الوطنية والعربية".