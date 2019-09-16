غوايدو: الحوار مع مادورو انتهى









اسماء السيد - كراكاس: أكد المعارض الفنزويلي خوان غوايدو أن الحوار مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو برعاية النروج، انتهى بسبب رفض وفد السلطة العودة الى طاولة المفاوضات.

وقال غوايدو في بيان نشره مساء الاحد فريقه "مادورو تخلى عن المفاوضات باعذار واهية : بعد اكثر من 40 يوما رفض خلالها مواصلة الحوار نؤكد ان آلية الحوار في بربادوس انتهت".

وكانت المفاوضات التي بدأت بين الحكومة والمعارضة في أيار/مايو برعاية النروج في أوسلو ثم في بربادوس، تعثرت في 7 آب/اغسطس حين علق الرئيس نيكولاس مادورو مشاركة ممثليه ردا على عقوبات اميركية جديدة بحق فنزويلا.

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واضاف البيان "الذين اغتصبوا السلطة عطلوا المخرج السلمي للازمة رافضين التفاوض والاقتراح المنطقي الذي عرضه وفدنا لانهاء النزاع".

وأكد مادورو تأييد "اي حل ينهي معاناة الشعب الفنزويلي".

واعيد انتخاب مادورو لولاية ثانية في 2018 بعد اقتراع قاطعته المعارضة التي رفضت نتائجه كما قسم من الاسرة الدولية.

وكان غوايدو رئيس البرلمان المؤسسة الفنزويلية الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، أعلن نفسه في كانون الثاني/يناير الماضي رئيسا بالوكالة لفنزويلا، واعترفت به حوالى خمسين دولة بما فيها الولايات المتحدة.