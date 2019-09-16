أب ينتحر يوم زفاف ابنته.. بأغرب طريقة

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وبحسب ما ذكرته الشرطة، فإن الأب المنتحر أشعل النيران في المنزل بعدما ألقى بالغاز في جميع أركانه، فتحطم المنزل بالكامل، وتحول لقنبلة مكبرة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وبعد ساعات من البحث، عثرت فرق الإنقاذ على جثة الأب تحت الأنقاض التي أحدثها الانفجار ليلقي حتفه يوم زفاف ابنته لورين. وأكدت الشرطة أن الأب أقدم على الانتحار بتفجير المنزل.
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وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد علمت أسرته بالواقعة خلال حفل الزفاف.
وقال شهود عيان إنهم شاهدوا الأب واقفًا لساعات في الشارع أمام المنزل، ثم وقع الانفجار فهز معظم المنازل المجاورة.
وفي التحقيقات، أفاد بعض الجيران أن الرجل كان يعانى أزمات نفسية، بحسب ما أشار إليه رئيس شرطة إيدج وود، روبرت باين.
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الصين : أب يخترع عربة غريبة من نوعها
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.