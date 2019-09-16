أب ينتحر يوم زفاف ابنته.. بأغرب طريقة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty علمت الأسرة بالواقعة خلال حفل زفاف. أرشيف

وبحسب ما ذكرته الشرطة، فإن الأب المنتحر أشعل النيران في المنزل بعدما ألقى بالغاز في جميع أركانه، فتحطم المنزل بالكامل، وتحول لقنبلة مكبرة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبعد ساعات من البحث، عثرت فرق الإنقاذ على جثة الأب تحت الأنقاض التي أحدثها الانفجار ليلقي حتفه يوم زفاف ابنته لورين. وأكدت الشرطة أن الأب أقدم على الانتحار بتفجير المنزل.

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وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد علمت أسرته بالواقعة خلال حفل الزفاف.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا الأب واقفًا لساعات في الشارع أمام المنزل، ثم وقع الانفجار فهز معظم المنازل المجاورة.

وفي التحقيقات، أفاد بعض الجيران أن الرجل كان يعانى أزمات نفسية، بحسب ما أشار إليه رئيس شرطة إيدج وود، روبرت باين.

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من RUPTLY