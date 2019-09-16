شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح الحسينى: يطالب الحكومة بعرض خطة استبدال "التوك توك" بـ"المينى فان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ما أعلنته الحكومة بشأن استبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "المينى فان"، خطوة جيدة لحل مشكلة التوك توك التي تؤرق المجتمع كله، وأنه نادي وزملائه النواب بتطبيق هذه الفكرة من قبل.

وقال "الحسيني"، إن اللجنة تتابع مع الحكومة لمعرفة الإجراءات التي ستتخذ في هذا الشأن وكيفية تطبيق خطة استبدال وإحلال التوك توك بسيارة "الميني فان"، مطالبا الحكومة بتوضيح خطتها بشأن كيفية الاستبدال وما هي التسهيلات التي ستقدمها لأصحاب التكاتك لمساعدتهم وتشجيعهم علي الاستبدال.

وأشار "الحسينى"، إلي أن " التوك توك " انتشر في كل ربوع مصر مثل الوباء، ولابد من وضع الحلول اللازمة لوقف خطورته ومشكلاته، حيث تسبب فى انتشار جرائم السرقة والخطف والقتل، بالإضافة إلى تهديد أمن وحياة المواطنين، كما أن أغلب سائقيه أطفال صغار السن، والكثير من سائقيه مسجلين خطر.

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وكان رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقاً في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.