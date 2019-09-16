شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الإبراشى: عندما تتسع مساحات المسؤولية تتآكل مساحات الحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامي وائل الإبراشى، إن العلاقة بين الصحافة والسلطة ستظل موجودة، وأن الصحافة ستظل تطمح فى حرية بلا حدود، على الرغم من وجود علاقة بين الحرية والمسؤولية؛ فعندما تتسع مساحات المسؤولية، تتآكل مساحات الحرية.

وأضاف وائل الإبراشى خلال اللقاء الذى نظمه مجلس نقابة الصحفيين بوفد نادى دبى للصحافة اليوم، بنقابة الصحفيين، أن النادى من أهم المنتديات التى تهتم بالمهنة، متابعا:" ونحن كنقابة صحفيين مصريين، نهتم أن يكون هناك صيغة تعاون تهتم بالجوانب المهنية"، مطالبًا بإعادة الحياة للصحافة المكتوبة التى ماتت إكلينيكيًا، ولم يعد إلا رفع أجهزة التنفس عنها.

Advertisements

وتابع: "نحتاج ندوة سنوية لإعادة الصحافة الورقية، الصحافة المكتوبة هى أم الصحافة، ويجب أن نحافظ عليها، يجب أن تتجه للتحليل، وهذا يخدم الصحافة فى العالم العربى".