محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:
قال عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة ستطلق قريبا خدمة التشخيص والعلاج عن بعد.
وأضاف خلال مائدة مستديرة عقدها اليوم الاثنين مع مجموعة من الصحفيين، أن هناك ما يقرب من 3 آلاف عامل بالشركة تقدم لمشروع المعاش المبكر، وهذا يساعد المصرية للاتصالات في تحسين بيئة العمل وإعادة هيكلة الشركة للاستفادة بكافة كوادرها البشرية.
وأوضح أن الشركة رفعت البدل الوظيفي للعمالة الفنية بنسبة 50٪ وذلك لجذب العمالة الفنية للشركة لدعم خططها التوسعية، كذلك ربطت الشركة المكافآت بمعدلات الأداء الوظيفي وهذا ضمن خطة الشركة الهيكلية.
كانت هذه تفاصيل خبر المصرية للاتصالات تقدم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.