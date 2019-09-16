سلطنة عمان تدين هجوم أرامكو: تصعيد لا طائل منه

محمد اسماعيل - القاهرة - مسقط - )أ ش أ(
أعربت سلطنة عمان، اليوم /الاثنين/، عن أسفها العميق إزاء الهجوم على معملين تابعين لشركة (أرامكو) في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية، معتبرة أن ذلك تصعيد لا طائل منه.
وطلبت وزارة الخارجية العمانية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السفير مارتن جريفيت دعوة أطراف الحرب في اليمن إلى طاولة المفاوضات للتوافق على إنهاء الصراع، معربة عن استعداد السلطنة لدعم إحلال السلام في اليمن.
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