عميد ألسن عين شمس تستقبل سفيرة البرتغال لمناقشة استعدادات افتتاح القسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

استقبلت سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، اليوم، مادلينا فيشر سفيرة دولة البرتغال والوفد المرافق لها؛ للوقوف على اللمسات الأخيرة لحفل افتتاح قسم اللغة البرتغالية المحدد الأثنين المقبل بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبحث الجانبان سبل التعاون بين الجانبين المصري ممثل في كلية الألسن والبرتغالي ممثلا في السفارة البرتغالية في القاهرة.

وناقش الاجتماع إمكانية زيادة الأساتذة البرتغاليين للقسم خلال المرحلة المقبلة بالاضافة إلى إمكانية تخصيص مكان لعرض المطبوعات البرتغالية بالكلية بهدف طرح الثقافة البرتغالية لطلاب القسم تحت اشراف السفارة البرتغالية بالقاهرة.

وأجرى الوفد جولة تفقدية لقاعات الدراسة المخصصة لقسم اللغة البرتغالية.