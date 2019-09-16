محافظ الإسكندرية: ندعم مدارس الكاثوليك لخدمة شريحة كبيرة من المجتمع -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، على تقديم كامل الدعم والرعاية للمدارس الكاثوليكية، مشيرًا إلى أنها تخدم شريحة كبيرة من المجتمع السكندري.

ولفت المحافظ خلال استقباله الأنبا باخوم النائب البطريركي لبطريركية الأقباط الكاثوليك في زيارته الأولي للإسكندرية، اليوم الاثنين، إلى روح المحبة والتآخي التي تجمع بين جميع أبناء مصر.

وتناول اللقاء الذي حضره كل من وكيل عام البطريركية، وراعي كاتدرائية القيامة والعذراء للأقباط الكاثوليك، عدة موضوعات أبرزها ملف المدارس الكاثوليكية بالإسكندرية والبالغ عددها ٢٢ مدرسة.