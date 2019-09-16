ارتفاع عدد مصابي "مصنع الفيوم" إلى 85 حالة.. وتحريات أولية: بسبب مبيد النمل

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

أعلنت الدكتورة أمال هاشم وكيل وزارة الصحة في الفيوم، ارتفاع عدد المصابين بحالة اختناق وضيق بالتنفس، في تسرب مبيد حشري داخل مصنع ملابس، إلى 85 حالة.

وأوضحت وكيل الوزارة، أنه جرى نقل 41 حالة إلى مستشفى طامية المركزي، بينما نقلت 44 حالة إلى مستشفى الفيوم العام.

وفي السياق وجهت وكيل وزارة الصحة، بتشكيل فريق طبى يضم، الدكتورة كلير بقطر، مدير إدارة الصحة البيئية، تحت إشراف الدكتور شريف صبحي مدير الطوارئ لمتابعة المصابين بالمستشفيات وسرعة علاجهم.

وأمرت وكيل الوزارة، تشكيل فريق تابع للإدارة العامة للصحة المهنية لمراجعة شروط الصحة والسلامة، داخل المصانع التي شهدت وتسببت في الحادث.

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الجدير بالذكر أن اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من، مأمور قسم شرطة مركز طامية بإصابة العشرات من العاملين في أحد مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة كوم أوشيم، باختناقات وضيق في التنفس.

ومن جانبه كلف اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اللواء أحمد عبد المنصف رئيس مركز ومدينة طامية، بمتابعة الحادث، والإشراف على نقل المصابين وعلاجهم.

وأوضحت تحريات، الرائد حازم الهاين رئيس مباحث مركز طامية، أن المصابين استنشقوا "مبيدًا حشريًا" تسرب من أحد المصانع في المنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

وتبين أن المبيد يستخدم في مكافحة النمل، في أحد الخطوط بمصنع مجاور لمكان عمل المصابين.