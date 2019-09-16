الكويت تؤكد دعمها الكامل للسعودية وإجراءاتها الأمنية

أدان مندوب الكويت لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة لمجلس الأمن حول اليمن الهجوم على منشآت ارامكو، مؤكدا دعم الكويت الكامل للمملكة العربية

وعبر السفير منصور العتيبي عن القلق مما يدور من احداث في جنوب ، اليمن مؤكدا موقف الكويت الثابت بانه لا حل عسكرياً للازمة اليمنية، مضيفا نجدد دعوتنا للاطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم بعناصرة الثلاثة.

للمملكة العربية السعودية ولكافة التدابير التي تتخذها لحفظ امنها واستقرارها وسلامة اراضيها.وعبر السفير منصور العتيبي عن القلق مما يدور من احداث في جنوب ، اليمن مؤكدا موقف الكويت الثابت بانه لا حل عسكرياً للازمة اليمنية، مضيفا نجدد دعوتنا للاطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم بعناصرة الثلاثة.

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