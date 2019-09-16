مبعوث الأمم المتحدة لليمن: لم يتضح بعد من هاجم منشآت أرامكو

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث، إنه "لم يتضح بعد بشكل تام" المسؤول عن الهجوم الذي تعرضت له يوم السبت منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية.
وأضاف الموفد الأممي، خلال كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، أن هذا الهجوم زاد من احتمالات وفرص اندلاع صراع مسلحفي المنطقة.
وأكد جريفيث أمام مجلس الأمن الدولي، أن إعلان أنصار الله (الحوثيين) مسؤوليتهم عن هذا الهجوم، يعد بحد ذاته، أمرا سيئا بما فيه الكفاية.
وشدد على أن هذه الواقعة بالغة الخطورة تزيد بشكل كبير من فرص اندلاع صراع في المنطقة.
وتعرضت السعودية، في 14 سبتمبر، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.
ونقلت وكالة "رويترز" اليوم عن مصادر أن عودة "أرامكو" السعودية إلى مستويات الإنتاج الطبيعية "قد تستغرق شهورا"، وذلك بعد تراجع إنتاجها النفطي بنحو النصف عقب الهجمات الأخيرة.
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