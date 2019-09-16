طائرة "MС-21" الروسية تنجز بنجاح رحلتها الدولية الأولى

أعلنت شركة "إيركوت" للصناعات الجوية الروسية، أن طائرة الركاب الروسية "MС-21"، أنجزت بنجاح أول رحلة دولية لها، وهبطت بسلام في اسطنبول.

وقال مصدر في المكتب الصحفي للشركة، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن "إيركوت" ستقدم لأول مرة طائرة الركاب من الجيل الجديد "MС-21-300"، في معرض أجنبي

للطيران، حيث توجهت للمشاركة في معرض "الطيران والفضاء والتكنولوجيا" (Teknofest 2019)، الذي يقام في اسطنبول في الفترة من 17 إلى 22 سبتمبر 2019 .

وأضاف المصدر أن الطائرة أقلعت من مطار "جوكوفسكي" بالقرب من موسكو، إلى

مطار "أتاتورك" في اسطنبول، وقطعت أكثر من 2.4 ألف كلم خلال 3.5 ساعة. وقاد الطائرة طاقم من الطيارين: فاسيلي سيفاستيانوف وأوليغ موتوفين. ومرت هذه الرحلة الجوية بشكل طبيعي وعملت الطائرة بكافة معداتها وأجهزتها بشكل جيد خلال ذلك.

وقال مدير عام شركة "إيركوت"، رافيل حكيموف: "نخطط لتقديم هذه الطائرة خلال المعرض التركي، بهدف عرض مزاياها التنافسية للزبائن المحتملين".