مسؤول إسرائيلي: نية نتنياهو لضم الأغوار أصبع بعين ملك الأردن

حذر مسؤول إسرائيلي بازر، من تداعيات وخطور تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول عزمه بسط "السيادة الإسرائيلية" على غور الأردن وشمال البحر الميت، مؤكدا أنه وإن لم ينفذ فسيلحق ضررا بالمصالح الإسرائيلية في الساحة العالمية، ويعمق الأزمة مع ملك الأردن.

وقال مدير البحوث في معهد "ميتفيم" الإسرائيلي، روعي كبريك: "يمكن أن نتجادل في المنفعة السياسية لتصريح نتنياهو، وإذا كان يخدم نتنياهو في مساعيه لإعادة انتخابه، بينما لم يعد الكثير في المجتمع الإسرائيلي يأخذ وعوده على محمل الجد".

وأضاف: "ولكن من الصعب أن نتجادل في حقيقة أن هذا التصريح، حتى بلا أي نية لتنفيذه، يلحق ضررا في المصلحة الإسرائيلية في الساحة السياسية العالمية، ويعمق الأزمة مع الأردن"، منوها إلى أن "العديد من التنديدات صدرت على الفور ضد هذا التصريح، واضطرت الادارة الامريكية للإعلان أنها متمسكة بموقفها التقليدي بشأن هذه المناطق".