وكالة الطاقة النووية تتحقق من تنفيذ إيران لخطة العمل الشاملة

أعلن القائم بأعمال المدير العام لوكالة الطاقة النووية، كورنيل فيروتا، اليوم، أن الوكالة ستواصل مراقبة تنفيذ إيران لالتزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة.

قال فيروتا خلال الجلسة العامة لمؤتمر وكالة الطاقة الذرية في فيينا، "في العام الماضي واصلنا التحقق ومراقبة تنفيذ إيران الالتزامات النووية في إطار

خطة العمل الشاملة المشتركة، وسوف نواصل العمل على ذلك...، أنا ما زلت أؤكد على أهمية تعاون إيران التام وفي الوقت المناسب في تنفيذ اتفاق الضمانات وبروتوكوله الإضافي".

وأضاف المتحدث أن الوكالة سوف تواصل مراقبة غياب مواد وأنشطة

نووية غير معلنة في إيران.

وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا في الفترة 16-21 سبتمبر أعمال الدورة السنوية الـ 63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في، حيث سيتم تبادل وجهات النظر على مستوى عال بين الدول الأعضاء بشأن أنشطة الوكالة، وسيتم اعتماد القرارات التي تحدد العديد من الجوانب العملية للوكالة في الفترة المقبلة. إضافة إلى إمكانية توقيع اتفاقيات ثنائية على هامش المؤتمر العام.