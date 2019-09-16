عاجل-المالكي: الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية

صرح متحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي الماالكي، أنه وقع يوم السبت هجوم إرهابي كبير استهدف منشآت نفطية سعودية تابعة لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص، وقال المالكي، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجومين إيرانية، وعرض المالكي وثائق تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية، وأضاف الطائرات المسيرة الحوثية هي إيرانية الصنع من طراز أبابيل.

وأكد المالكي قدرة السعودية على مواجهة هذه الاعتداءات والدفاع عن المنشآت الحيوية