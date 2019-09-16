بريطانيا: الخطوط العريضة بشأن "بريكست" أصبحت واضحة

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الاثنين، إن الخطوط العريضة لاتفاق محتمل على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبحت واضحة الآن، بعد أن وصلت محادثات الانفصال بين لندن والتكتل إلى منعطف حاسم.

وأضاف راب لـ"بي.بي.سي" قبل اجتماع بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزعماء الاتحاد في لوكسمبورج، اليوم، "تبادلنا الكثير من التفاصيل والخطوط العريضة لأي اتفاق واضحة للغاية الآن".

وتابع "أعتقد أنها علامة فارقة، رئيس الوزراء يبني على المحادثات السابقة التي أجريناها منذ توليه المنصب".

وأضاف "متطلباتنا واضحة جداً، نريد حذف الترتيب غير الديمقراطي الخاص بأيرلندا ونريد أن نتمكن من تحويل علاقتنا في المستقبل إلى أفضل اتفاقية للتجارة الحرة".

والترتيب الخاص بأيرلندا هو بند يلزم بريطانيا باتباع قواعد الاتحاد الأوروبي التجارية لحين إيجاد طريقة أفضل لتجنب فرض قيود حدودية صارمة عبر جزيرة أيرلندا.

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وأوضح راب أن بريطانيا تأمل في التوصل إلى اتفاق خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة يومي 17 و18 أكتوبر.

وقال "هذا هو المكان الذي يمكن إنجاز اتفاق فيه".

وأشار إلى أنه إذا لم يكن التوصل لاتفاق ممكناً فإن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر على أية حال.