الحرس الثوري الإيراني يعلن توجيه صواريخه إلى دولتين عربيتين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 سبتمبر 2019 05:19 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده، إن إيران وأمريكا لا تنويان الحرب، لكن “القوات الميدانية على تماس في مياه الخليج، ويمكن للحرب أن تندلع”.

وأكد حاجي زاده، أن “جميع القواعد والسفن الأمريكية في المنطقة على بعد ألفي كيلومتر تقع في مرمى صواريخنا”، لافتا إلى أنه “بعد إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي وجهنا صواريخنا نحو قاعدتي العديد في قطر والظفرة في الإمارات وبارجة أمريكية في خليج عمان”، وذلك حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وأشار قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، إلى أن احتمالية اندلاع حرب مع أمريكا كانت واردة “حتى لو استهدفت الولايات المتحدة أرضا خالية في إيران ردا على إسقاط الطائرة المسيرة”.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن عن إسقاط طائرة تجسس أمريكية في 20 يونيو/ حزيران الماضي بمحافظة هرمزكان جنوب إيران

وازداد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل ملموس في منطقة الخليج مؤخرا على خلفية الهجمات على سفن تجارية وناقلات نفط.

واتهمت الولايات المتحدة، إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات وسط تقارير إعلامية عن دراسة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خيارات عسكرية للتعامل مع إيران ومخاوف متزايدة من اندلاع حرب في المنطقة.

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وكان قد ألمح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى دور إيران في الهجمات، التي استهدفت منشآت نفط سعودية.

وكتب على “تويتر”، اليوم السبت: “طهران تقف خلف نحو 100 هجوم تم تنفيذها ضد المملكة العربية السعودية، بينما يتظاهر الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأنهم مشغولون بالدبلوماسية”.

وأضاف: “وسط دعوات لتخفيف التصعيد، تطلق إيران، في الوقت الحالي، هجوما غير مسبوق، على إمدادات الطاقة العالمية”.

وتابع: “لا يوجد دليل على أن تلك الهجمات جاءت من اليمن”.

وقال، في تدوينة أخرى: “ندعو كل الأمم أن تدين الهجوم الإيراني بصورة علنية”، مضيفا: “الولايات المتحدة الأمريكية وشركاؤها وحلفاؤها، سيعملون معا للتأكيد على استمرار إمدادات الطاقة، وتحميل إيران مسؤولية أي عدوان”.

وكانت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، تبنت هجوما بطائرات مسيرة استهدف، بوقت سابق من اليوم، منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي “أرامكو” في محافظتي “بقيق” و”هجرة خريص” في المنطقة الشرقية للسعودية.