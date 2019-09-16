كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عائلات تقاضي وزير الخارجية الفرنسي بشأن الأطفال المحاصرين في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محامون الاثنين ان عائلات العديد من الأطفال وزوجات المقاتلين الفرنسيين في سوريا رفعوا دعاوى قضائية ضد كبير الدبلوماسيين الفرنسيين بسبب رفضه السماح لهم بالحضور إلى فرنسا.

والدعوى المرفوعة في يوليو وسبتمبر،ضد وزير الخارجية "جان إيف لو دريان" بـ "الإخفاق في تقديم المساعدات" إلى الأشخاص "المعرضين للخطر" في المخيمات التي تديرها القوات الديمقراطية السورية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا.

وقُدمت الشكاوى إلى محكمة العدل للجمهورية (CJR)، التي تنظر في القضايا المتعلقة بسوء السلوك المزعوم من قبل وزراء سابقين أو حاليين.

وإنه أحدث تحد قانوني لمعارضة فرنسا الطويلة الأمد للسماح لأطفال وزوجات المتشددين المشتبه بهم في سوريا أو العراق بالعودة إلى ديارهم.

والحكومة، التي تقول إنها تدرس الطلبات على أساس كل حالة على حدة، أعادت 17 طفلًا فقط منذ شهر مارس، والعديد منهم يتامى.

ويقول النقاد أن هذه السياسة تعرض ضحايا الحرب الأبرياء، الذين عانى الكثير منهم من صدمة خطيرة أثناء القتال وقصف التحالف، لمخاطر نفسية طويلة الأجل.

وقال المحامون أن "سياسة" كل حالة على حدة "تبقي أكثر من 200 طفل وأمهاتهم عرضة للمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وفي خطر الموت".

Advertisements

وأشاروا إلى أن المسؤولين الأكراد يضغطون على الحكومات الأوروبية لإعادة المواطنين الذين ذهبوا إلى وطنهم.

وقالت "ماري دوز" أحد المحامين لوكالة فرانس برس "إنه خيار سياسي ألا ينقذ هؤلاء الأطفال والأمهات المحتجزين تعسفيًا".

وعند سؤالها عن الدعوى، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان: "أن فرنسا لا تزال "معبأة بالكامل حتى يتم التعامل مع كل موقف مع مراعاة مصالح الأطفال".

وأضافت: "أولويتنا هي ضمان عودة الأطفال اليتامى أو الأطفال الأكثر تعرضا للخطر".

وتم رفع دعوى مماثلة ضد فرنسا في مايو الماضي في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، من قبل أجداد طفلين تقطعت بهم السبل مع والدتهما المتشددة الفرنسية في سوريا.

والفتى والفتاة، المولودان في سوريا، من بين ما يقدر بنحو 500 طفل من المواطنين الفرنسيين الذين انضموا إلى تنظيم داعش المزعوم "الخلافة" قبل أن يتم التغلب على آخر معارضة للمتطرفين السوريين في شهر مارس.