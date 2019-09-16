كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير اقتصادي: الهجمات على المواقع السعودية قد تؤثر على النرويج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خبير اقتصادي بارز في النرويج، إن الهجوم على مواقع النفط الرئيسية في المملكة العربية السعودية قد يطلق سلسلة من الأحداث التي من شأنها أن تضرب الاقتصاد النرويجي بشدة.

يقول اوستن دوريم، كبير الاقتصاديين في اتحاد الشركات النرويجية، إن النرويج "تعتمد اعتمادًا كليًا على التجارة مع العالم الخارجي".

صرح دوريم لوكالة الأنباء النرويجية NTB اليوم الاثنين أنه "من الإيجابي ارتفاع أسعار النفط نتيجة زيادة الطلب ولكن ليس عندما يكون ذلك نتيجة لهجوم إرهابي".

تعد النرويج واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط والغاز في العالم.

و قد أعربت وزارة الخارجية الروسية عن "قلقها الشديد" من هجوم نهاية الأسبوع على منشآت نفطية رئيسية في المملكة العربية السعودية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين إنها تدين الهجمات على البنية التحتية الحيوية أو أي أعمال قد تعطل امدادات الطاقة العالمية وتزعزع أسعار الطاقة.

ومع ذلك، حذرت موسكو الدول الأخرى من إلقاء اللوم على إيران في الهجوم، وقالت إن خطط الانتقام العسكري ضد إيران غير مقبولة.

عرض المسؤولون الأمريكيون صورا بالأقمار الصناعية للأضرار التي لحقت بمعمل تكرير النفط في المملكة العربية السعودية وحقل نفط رئيسي، زاعمين أن نمط الدمار يشير إلى أن الهجوم الذي وقع يوم السبت جاء إما من العراق أو إيران.

و تقول الحكومة الألمانية، إنها لا ترى حاجة لفتح احتياطياتها النفطية الاستراتيجية بعد الهجوم على مواقع النفط الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد بيت بارون اليوم الاثنين إن المسؤولين " بالطبع يراقبون الموقف عن كثب" لكنهم لا يرون في الوقت الحالي أي تهديد لإمدادات النفط في ألمانيا.

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يعتمد أكبر اقتصاد في أوروبا بالكامل تقريبًا على الواردات لتلبية احتياجاتها النفطية، لكنه يعتمد على الإمدادات من العديد من المنتجين، وخاصة روسيا.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة ستيفن سيبرت أن ألمانيا ليس لديها معلومات خاصة بها عن الجهة التي تقف وراء الهجوم، والتي اعلن المتمردون الحوثيون في اليمن مسئوليتهم عنها.

وقال سيبرت، مرددًا تصريحات سابقة لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه من المهم الحصول على "إسناد دقيق للمسؤولية" قبل التفكير في اتخاذ مزيد من الخطوات.

قد ارتفعت أسعار الطاقة العالمية اليوم الاثنين بعد أن تسبب هجوم في نهاية الأسبوع على منشآت نفطية رئيسية في المملكة العربية السعودية في حدوث أسوأ اضطراب في الإمدادات العالمية المسجلة.

تتوقع S&P Global Platts زيادة في سعر النفط الخام الخفيف في بحر الشمال بأكثر من 10 دولارات. وبينما تستطيع المملكة العربية السعودية الحفاظ على الصادرات واستخدام الاحتياطيات على المدى القصير، فإن أي تعطيل طويل الأمد سيضر بالقدرة الإنتاجية لدى أوبك وقدرة الوكالة الدولية للطاقة على استخدام الاحتياطيات لدعم السوق.

من بين شركات الطيران التي انخفضت أسهمها بنسبة 2٪ أو أكثر في سوق ما قبل التسويق هي شركة ساوثويست إيرلاينز وشركة أمريكان إيرلاينز جروب وشركة دلتا إيرلاينز وشركة طيران جيت بلو وشركة سبيريت إيرلاينز وشركة ألاسكا إير جروب.

انخفض مشغل الرحلات البحرية رويال كاربيان كروز Royal Caribbean Cruises Ltd. بنسبة 2٪، في حين انخفض سهم كارنفال كورب Carnival Corp بنسبة 3٪.

وقال ايفان بيتريلا، استاذ الاقتصاد المساعد بكلية وورويك للاعمال بكلية التجارة، في بيان عبر البريد الالكتروني "من الواضح أن ارتفاع أسعار النفط حدث غير مرحب به في المناخ الاقتصادي الحالي خاصة إذا بقي على هذا المستوى لفترة طويلة من الزمن."

يساعد الطلب على المزيد من إمدادات النفط المحدودة في دفع أسهم شركات الطاقة إلى الارتفاع. ارتفع سهم شركة إكسون موبيل بنسبة 4 ٪، في حين ارتفع سهم شركة رويال داتش شل وبتروتشاينا وتوتال إس إيه حوالي 2 ٪.