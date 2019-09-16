دوري الأبطال.. حمد الله وأمرابط في التشكيلة الأساسية للنصر أمام السد – صورة

تواجد الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله، وزميله نور الدين أمرابط، في التشكيلة الرسمية لفريقهما النصر السعودي، الذي سيواجه بعد قليل مضيفه السد القطري، على ملعب جاسم بن حمد، وذلك في إطار مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وفي الوقت الذي كان أمرابط حاضرا في لقاء الذهاب، بعدما أقحمه البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، في القائمة الآسيوية بدل المدافع البرازيلي مايكون، فإن الإصابة فرضت على حمد الله الغياب عن موقعة الذهاب.

وكان صاحب 28 عاما، تعرض لإصابة على مستوى مفصل القدم، في المباراة الافتتاحية للدوري السعودي، التي جمعت فريقه بنادي ضمك، إذ غادر حمد الله المواجهة قبل 20 دقيقة على نهاية زمنها الأصلي.

وتعول مكونات النصر على عودة هدافها، أمام السد، من أجل اقتناص بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، علما أن الفريق السعودي حسم مواجهة الذهاب لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد، والتي احتضنتها أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية، الرياض.