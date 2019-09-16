بعد مشاركته مع الرجاء.. جدل كبير حول استبعاد بانون من المنتخب المحلي

طرحت مشاركة بدر بانون، مع فريقه الرجاء الرياضي، أمس الأحد، ضد مضيفه النصر الليبي، ضمن ذهاب الدور الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، الكثير من التساؤلات، خاصة بعد استبعاد اللاعب من لائحة المنتخب المحلي، الذي سيواجه الجزائر، في 21 من الشهر الجاري، برسم التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين.

ولم يوجه الحسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي الدعوة لبانون، في قائمته التي ضمت 24 لاعبا، بالرغم من قيمة اللاعب داخل البطولة الاحترافية، وكذلك لدوره الكبير في تتويج العناصر المحلية بالنسخة الماضية من “الشان”، التي جرت أطوارها بالملاعب الوطنية.

وكان سيبدو عدم استدعاء بانون، يعود للإصابة التي حرمته من المشاركة رفقة “أسود الأطلس”، في أول اختبارين للبوسني وحيد خاليلوزيتش، المدرب الجديد للمنتخب الأول، ضد كل من بوركينافاسو والنيجر، غير أن مشاركة صاحب 25 عاما، مع الرجاء ضد النصر، طرحت عديد الأسئلة حول استبعاد اللاعب من المنتخب المحلي.

بانون الذي خرج بعد نهاية معسكر المحليين، يثني على عموتة، هذا الأخير بدوره أشاد بالمدافع الرجاوي، واعتبره من الركائز التي سيعتمد عليها، قبل أن يجد اللاعب اسمه، خارج لائحة 24 لاعبا، التي سترحل لملاقاة الجزائر.

استبعاد بانون غير المبرر لحد الآن من مدرب المنتخب المحلي، يراه البعض بمثابة عقوبة للاعب خاصة بعد الأحداث التي رافقت نهاية، لقاء فريقه الرجاء أمام ضيفه نهضة الزمامرة، ضمن سدس عشر نهائي كأس العرش، ودخول بانون في مناوشات مع الحواصلي حامي عرين الزمامرة، قبل أن توقف لجنة التأديب والروح الرياضية، بانون لمباراتين، والحواصلي مباراة واحدة.