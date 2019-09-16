أسفرت عملية سحب قرعة مباريات كأس العالم للأندية، التي جرت، اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بزيوريخ السويسرية، عن مواجهات متباينة.
ويواجه السد القطري بصفته بطل البلد المنظم للدورة، التي ستجرى في الفترة ما بين 11 و21 دجنبر المقبل، يواجه “هينغين سبورت” من أوقيانوسيا، على أن يلعب الفائز منها مباراة الدور الثاني أمام مونتيري المكسيكي، بطل الكونكاكاف.
ويصطدم الترجي التونسي المتوج بدوري أبطال إفريقيا، في الدور ذاته مع الفائز بمسابقة دوري أبطال آسيا، الذي سُيعرف بعد خوض المباراة النهائية، المقرر ذهابها في 9 نونبر المقبل، واﻹياب، يوم 24 من الشهر ذاته.
ويخوض الفائز من لقاء الترجي، وبطل آسيا، مباراة نصف النهائي من مونديال الأندية أمام المتوج في كوبا ليبرطادوريس، التي سيُعرف بطلها، يوم 23 نونبر المقبل، بينما ينتظر بطل أوربا ليفربول الإنجليزي، في اللقاء الثاني عن المربع الذهبي، الفائز من مواجهة مونتيري، والمتأهل من السد، وهينغين سبورت.
كانت هذه تفاصيل خبر قرعة كأس العالم للأندية.. الترجي يواجه بطل آسيا والسد قد يصطدم بليفربول في نصف النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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