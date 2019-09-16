عثر مجموعة من المواطنين، منتصف ليلة أمس الأحد، على رضيع حديث الولادة بالقرب من محطة طاكسيات في حي الجرف، في مدينة الدشيرة.
وكشف مصدر “اليوم 24” أن الأم وضعت رضيعها أمام منزل الشخص، الذي كانت تربطها به علاقة غير شرعية، نتج عنها حمل غير مرغوب فيه، ثم غادرت إلى وجهة غير معلومة.
وأضاف المصدر ذاته أن الحادث استنفر مختلف الأجهزة الأمنية، والسلطات المحلية، فور توصلها بالخبر، إذ تم فتح تحقيق حول الحادث.
وتم نقل الرضيع صوب مستعجلات مستشفى الحسن الثاني في أكادير، لإخضاعه لفحوصات طبية، قبل أن يتم تسجيله في دار الأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر أم تتخلى عن رضيعها.. تركته أمام منزل عشيقها وغادرت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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