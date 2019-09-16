وقع عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، قرارا وزاريا يقضي بالنشر في الجريدة الرسمية لمستخرجات وصولات التصريح، التي سلمت لمستغلي المقالع، وكذا لائحة المقالع، التي تم إغلاقها برسم عام 2018.
وقال الوزير إنه اتخذ القرار بناء على القانون المتعلق بالمقالع، والصادر بشأنه ظهير لتنفيذه في 9 يونيو 2015.
وبلغ عدد المقالع، التي أغلقت خلال العام الماضي، 87 مقلعا، منها من ظلت تشتغل منذ أكثر من عشرين سنة.
وتوجد النسبة الأكبر من المقالع المغلقة في جهة بني ملال خنيفرة، وبلغ عددها 33 مقلعا، بينما حلت جهة فاس مكناس في المرتبة الثانية، بما مجموعه 15 مقلعا تم إغلاقه.
وبالمقابل، منحت الوزارة ما مجموعه 258 تصريحا جديدا، وتتراوح مدة الاستغلال بين شهرين و20 سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر منها من ظلت تشتغل 20 سنة.. اعمارة يُغلق 87 مقلعا خلال عام 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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