لولاية ثانية.. الناصيري رئيسا للعصبة الاحترافية وخطوة “مثيرة” من رئيس الرجاء

لولاية ثانية على التوالي، تم اليوم الإثنين، انتخاب سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة لقدم، رئيسا للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وذلك خلال أشغال الجمع العام، الذي أقيم ظهر اليوم، بقصر المؤتمرت بمدينة الصخيرات، بحضور ممثلين عن أندية النخبة.

وقد حصل الناصيري، الذي أثار الكثر من الجدل، بسبب البرمجة، في ولايته السابقة، على 37 صوتا، مع العلم أن لائحته كانت هي الوحيدة المنافسة في سباق الترشح لرئاسة العصبة الاحترافية، التي تم إحداثها من أجل السهر على تسيير منافسات بطولة النخبة.

وقد عرف هذا الجمع العام، تصويت كل من جواد الزيات، رئيس نادي الرجاء البيضاوي، وكاتبه العام، أنيس محفوظ، ضدا على لائحة الناصيري، في خطوة رمزية، يحاول من خلال الزيات، التعبير عن “رفضه” رئاسة رئيس نادي للعصبة الاحترافية، التي تسهر على البرمجة.