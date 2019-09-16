مغاربة يوثقون استعدادهم لرحلة “حريگ” نحو إسبانيا – فيديو

نشرت وسائل إعلام إسبانية مقطع فيديو، يوثق شهادات يافعين مغاربة، يستعدون للعبور بطريقة غير شرعية من أحد سواحل مدن الشمال نحو إسبانيا.

مقطع الفيديو، الذي نشره موقع محلي في مدينة سبتة المحتلة، نهاية الأسبوع الجاري، ظهر فيه شباب مغاربة في مراكب مطاطية بسيطة، وهم يختبؤون استعدادا لرحلة هجرة غير شرعية نحو إسبانيا.

وفي مقطع الفيديو ذاته، قال الشباب، الظاهرون فيه، إنهم سيختبؤون في إحدى المغارات البحرية، إلى حين منتصف الليل، الموعد المنتظر لانطلاق رحلتهم نحو الضفة الأخرى من المتوسط.

وتساءلت وسائل إعلام إسبانية، وقالت إن الشباب الظاهرين في مقطع الفيديو، الذين ترجح أنهم قاصرون، وصلوا بالفعل إلى الأراضي الإسبانية عبر الطريقة، التي كانوا قد خططوا للهجرة عبرها، إذ إنهم وصلوا إلى الجزيرة الخضراء بعد إنقاذهم من عرض المتوسط.

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وتأتي قصة الشباب المغاربة، الذين تم انتشار مقطع الفيديو، الذي يوثقون فيه “رسالتهم الأخيرة”، في ظل حملة واسعة للبحث عن أربعة شباب مغاربة ينحدرون من الريف، لايزالون مفقودين، بعد أيام من محاولتهم الهجرة من الناظور نحو إسبانيا عبر “جيتسكي”.