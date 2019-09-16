مصر: وفاة الكاتب والناقد المسرحي أحمد سخسوخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي الكاتب والناقد المسرحي المصري، أحمد سخسوخ اليوم الإثنين، مخلفا وراءه مسيرة مهنية مليئة بالمؤلفات والدراسات الأكاديمية وغيرها.

وقالت وزارة الثقافة المصرية في بيان عن سخسوخ الذي توفي عن عمر ناهز 72 عاما، بعد أزمة صحية قصيرة: "ميدان النقد المسرحي المصري والعربي فقد أحد فرسانه".

وأضافت أن الراحل "ترك إرثا ثمينا في فن المسرح والدراما سيبقى خالدا في تاريخ هذا المجال".

ولد سخسوخ عام 1947 وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما والنقد المسرحي عام 1975. استكمل دراسته بمعهد العلوم المسرحية في جامعة فيينا بالنمسا.

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شغل العديد من المناصب منها رئيس قسم الدراما والنقد ووكيلا ثم عميدا للمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.

حصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 1989 وجائزة الدولة للتفوق في الآداب عام 2008 وجائزة التميز في النقد المسرحي من اتحاد كتاب مصر.

وأصدر عشرات المؤلفات والدراسات الأكاديمية والنقدية التي تُرجم بعضها إلى لغات أجنبية منها "المسرح المصري في مفترق الطرق" و"توفيق الحكيم مفكرا ومنظرا مسرحيا" و"تجارب شكسبيرية في عالمنا المعاصر" و"نجيب الريحاني من عصر الازدهار إلى انسداد شرايين الكوميديا".