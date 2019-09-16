سلطنة عمان تدين الهجوم الإرهابي على أرامكو بالسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت سلطنة عمان، الإثنين عن أسفها العميق لتعرض معملي شركة أرامكو في ابقيق والخريص لهجمات.

وقالت وزارة الخارجية العمانية، أن الهجوم يعتبر تصعيدا خطيرا لا طائل منه.

والسبت، أعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار.



وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، فيما حمَّلت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، إيران المسؤولية عن هذا الهجوم.