إسرائيل تحاصر الفلسطينيين حتى انتهاء الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت إسرائيل حصارا على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ استعدادا للانتخابات المقررة غدا الثلاثاء.

وبدءًا من مساء اليوم الإثنين وحتى منتصف ليل غد الثلاثاء سيمنع الفلسطينيون من دخول إسرائيل، وسيتوقف نقل الشاحنات إلى قطاع غزة.

وتبدأ الانتخابات الإسرائيلية صباح غد الثلاثاء، وتغلق صناديق الاقتراع في ساعات المساء.

وقال جيش الاحتلال، في بيان: "بناءً على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي سيتم فرض إغلاق شامل على منطقة الضفة الغربية، وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة".

Advertisements

وأضاف، "أن الحصار سيسري بدءا من مساء اليوم وحتى منتصف ليل غد".

وأشار إلى أنه "سيتم إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق بناءً على تقييم الوضع وساعات العمل الاعتيادية".

وأوضح أنه "خلال ساعات الإغلاق سيسمح بعبور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط، وذلك بموافقة منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية".