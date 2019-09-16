الان تتابع “حمدوك” يؤكد حرص الحكومة السودانية على تعزيز سبل التعاون مع المملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الانتقالية في السودان الدكتور عبدالله حمدوك، حرص الحكومة على تعزيز سبل التعاون المشترك بين السودان والمملكة العربية السعودية بما يخدم مصلحة البلدين. جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين، بمكتبه، سفير خادم الحرمين لدى السودان على بن حسن جعفر، الذي نقل لرئيس الوزراء، تهاني قيادة المملكة بمناسبة تشكيل حكومة الفترة الإنتقالية. وقدم سفير المملكة خلال اللقاء دعوة القيادة لـ”حمدوك”، لزيارة المملكة، فيما وعد الأخير بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.

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