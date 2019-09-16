الان تتابع ترامب يشكك في نفي إيران أي علاقة لها بهجمات السعودية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، في زعم إيران بأنها ليس لها علاقة بالهجمات التي استهدفت منشأتين نفط، أول أمس السبت.
وكتب ترامب على “تويتر”: “هل تذكرون عندما أسقطت إيران طائرة مسيرة قائلة عن عمد إنها كانت في “مجالها الجوي”، بينما هي في الحقيقة لم تكن قريبة منه على الإطلاق.. هم تمسكوا بقوة بهذه القصة وهم يعلمون أنها كذبة كبيرة.. الآن يقولون إنهم لا علاقة لهم بالهجوم على السعودية. سوف نرى؟”.
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