وزير الخارجية القطري يدين الهجمات على منشآت النفط في المملكة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أدان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بالهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في خريص وبقيق، والتي وقعت أول أمس السبت.

وقال في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الإثنين: “ندين الهجمات على المرافق الحيوية والمدنية و آخرها البقيق.. يجب لهذه الحروب والصراعات أن تتوقف وأن تتكاتف الجهود لتحقيق الأمن الجماعي المشترك في المنطقة”.