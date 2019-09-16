الان تتابع التحالف: دمرنا طائرات حوثية مسيرة إيرانية الصنع من طراز أبابيل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي، إن هجومًا إرهابيًا كبيرًا وقع السبت الماضي، استهدف منشآت نفطية، لافتًا إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن التحالف لديه القدرة على مواجهة هذه الاعتداءات والدفاع عن المنشآت الحيوية.
وعرض “المالكي”، وثائقًا تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية إيرانية الصنع من طراز أبابيل، مشيرًا إلى أن التحالف أثبت أكثر من مرة تورط الحرس الثوري الإيراني في تزويد ميليشيات الحوثي بالطائرات المسيرة.
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