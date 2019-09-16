الان تتابع مسؤولون أمريكيون: واشنطن تدرس زيادة تبادل المعلومات مع السعودية عقب هجوم أرامكو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 4:05 م, 16 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 متابعات- الخليج 365 قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس زيادة تبادل المعلومات مع المملكة بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت منشأتي أرامكو في بقيق وخليص، السبت الماضي.

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