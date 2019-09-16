سياسي تونسي: الشعب عاقب الإخوان في الانتخابات وأثبت أنه قادر على تحديد مصيره

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الإثنين 16 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
كتبت- أماني عزام
قال ماجد البرهومي، الكاتب السياسي التونسي، ورئيس المركز المغاربي للبحوث والدراسات والتوثيق، إنالشعب التونسي عاقب في هذه الانتخابات الرئاسية منظومة الحكم التي برزت بعد سنة 2011 أي منظومة الإخوان وحركة النهضة التي أوصلت البلاد إلى نفق مظلم وتجلى ذلك في هزيمة مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو.
وأشار "البرهومي"، في تصريح خاص، إلى أن هزيمة عبد الكريم الزبيدي ويوسف الشاهد تؤكد أيضا القطيعة بين الشعب والجهاز الرسمي للدولة باعتبار أن الأول هو وزير الدفاع والثاني هو رئيس الحكومة.
وأكد أن هناك كره شديد ومقت للطبقة السياسية الحالية برمتها و تحلى ذلك من خلال النتائج وكذلك عزوف التونسيين عن التصويت.
ولفت إلى أن الجانب الايجابي في كل ما حصل هو أن الشعب التونسي بات قادرا على تقرير مصيره و اختيار من يراه مناسبا لحكمه في مناخ ديمقراطي لا تشوبه شائبة ينهزم فيه من هو في الحكم ويسيطر على دواليب الدولة.
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