موديز: الهجمات الأخيرة على أرامكو لن تؤثر على مركز الشركة المالي

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، أن هجمات الطائرات المسيرة على منشأتي أرامكو ، لا يتوقع أن تترك تأثيرا طويل الأجل على المركز المالي للشركة.



ولفت "ريحان" أكبر نائب لرئيس موديز "إلى ميزانية الشركة المتينة والاحتياطيات القوية لديها".

وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت قد ارتفعت بما يصل إلى 19.5% إلى 71.95 دولار للبرميل خلال الساعات المبكرة من التعاملات الآسيوية.

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إلى ذلك، توقع خبراء أن تستعيد السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، الإثنين، ضخ -على الأقل- ثلث الإنتاج الذي عطلته هجمات، السبت، على منشآتها النفطية، في مصنع بقيق وحقل خريص.

وتسببت الهجمات في خفض الإنتاج السعودي بمقدار النصف، لتتراجع 5.7 مليون برميل، الأمر الذي أحدث صدمة في أسواق النفط العالمية.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الأحد: "أن المملكة ستستخدم مخزوناتها الضخمة للتعويض جزئيا عن تراجع الإنتاج، كما سمحت الولايات المتحدة باستخدام احتياطاتها".

في السياق، أفادت نشرة "معلومات الطاقة" (إينرجي إنتليجنس) نقلا عن مصادر في قطاع النفط، بأن مجموعة أرامكو السعودية العملاقة "على وشك استعادة ما يصل إلى 40%" من الإنتاج الفائت، أي نحو 2.3 مليون برميل يوميا.

وحاليا لدى أرامكو نحو 260 مليار برميل من احتياطي مؤكد، الثاني في العالم بعد فنزويلا، إضافة إلى 300 تريليون قدم مكعب من الغاز.

يشار إلى أن مقر الشركة يقع في الظهران بالمنطقة الشرقية، ولديها عمليات نفطية رئيسية في الولايات المتحدة والصين والهند وكوريا الجنوبية والعديد من الدول الأوروبية والآسيوية.