عاجل.. فضائح وتطورات مثيرة عن الفنان المصري محمد علي

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

شنت الكاتبة والناقدة الإماراتية مريم الكعبي، اليوم، هجومًا حادًا على الفنان والمقاول محمد علي، واصفةً إياه بالخائن، مشددةً على أنه يحتاج إلى العلاج النفسي. وقالت في سلسلة تغريدات عبر موقع التدوين المصغر "تويتر": "محمد علي قبل الفيديوهات كان حرامي ونصاب وهارب بعد الفيديوهات أصبح خائن وبعد أن تهافت إعلام الأخوان وقطر عليه.. أصبح أهطل".



وأضافت "الكعبي": "محمد علي رسمي نظمي فهمي.. يحتاج إلى علاج نفسي فآخر فيديوهات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن كل السر كان في السيجارة التي يدخنها والتي تعطيه جوانح ويبدو أن لمسات الأخوان تدخلت لتقديمه كمناضل يجب أن يتخلى عن السيجار ففقد شمشون الأخوان مصدر قوته وسبب عنترياته".

وواصلت الكاتبة الإماراتية: "شمشون الأخوان محمد علي بعد السيجار الذي يعطيه جوانح بدا في غاية الهطل حافظ دون فهم يُسمّع الكلام على طريقة الطالب الفاشل بدون أدنى معرفة بما يقوله. استعجل الإخوان واستعجلت قطر على محمد علي أحرقوا الطبخة وأحرقوا معها كارتاً ظنّوا أنه سيكون ذو فائدة".

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وتابعت: "غباء الإخوان فيروس يصيب أي أحد يقترب منهم. قبل السيجار كان حاجة وبعد السيجار حاجة تانية خالص شمشون الأخوان.. قطر والأخوان استعجلوا على محمد علي كانت خطتهم نضرب على الحديد وهو حامي فأحرقوه وأحرقوامعه عنترياته أرادوا استخدامه فأصبح خرقة بالية وجب أن تُرمى وبسرعة".

واستطردت "الكعبي": "عظم الله أجر الأخوان وقطر في شمشون الإخوان محمد علي الأحمق الأهطل صاحب عنتريات البذاءة والشتائم بعد أن حاول تشويه الجيش المصري بحشد الأكاذيب والأباطيل بمحاولة الإيقاع بين الجيش والشعب وبالاستخدام والتوجيه الجديد من قبل الأخوان وقطر يحاول الوقيعة بين القائد الأعلى للقوات المسلحة وبين الجيش. وتلك لمسات إخوانية لا تخفي على أحد".

وأمضت الناقدة الإماراتية: "الغبي الذي وصل به جنون العظمة إلى حد تخيل أن له تأثير اختلطت عليه الأوراق التي تم توجيهه لطرحها بسرعة فجوّد من عنده بتوجيه نداء لأن يكون الإخوان جزء من النسيج الوطني المصري الإخوان الذين يواجهون كل يوم أحكام بسبب جرائم الإرهاب والتخابر والعمالة وضرب استقرار وأمن مصر".

واختتمت "الكعبي": "الأهطل محمد علي الذي تلتقط الجزيرة ترهاته وتتبنى حماقاته وتحتفي بأكاذيبه يظهر من خلال الفيديو الأخير على طريقة: من النهارده ما فيش حكومه أنا الحكومة الأهطل محمد علي لا يريد حاكم ولا برلمان ولا دستور هذي آخرة اللي يشوف نفسه في الجزيرة وعند الإخوان".