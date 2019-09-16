التليجراف: الهجوم على منشآت نفطية سعودية يؤكد انحدار إيران نحو صفوف الدول المارقة

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية، الإثنين، أن إلقاء الولايات المتحدة المسؤولية على إيران بشأن هجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت منشآت نفطية سعودية يؤكد انحدار طهران السريع نحو صفوف الدول المارقة.



وأضافت "التليجراف" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان: "إنكار طهران أمر متوقع، ولكن لماذا ينبغي تصديقهم؟"، أن هناك دلائل متزايدة على استيلاء المتشددين على المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن صناعة القرار في طهران.

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ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن النظام الإيراني، بجانب جهوده المستمرة في انتهاك العقوبات النفطية المفروضة على سوريا، يسجن المواطنين الأجانب، الذين يحمل بعضهم الجنسية الإيرانية.

وسلطت الصحيفة الضوء على الأم البريطانية نازانين زاغاري راتكليف التي لا تزال محتجزة في إيران منذ أكثر من 3 سنوات، وانضمام 3 أجانب آخرين إليها في السجن مؤخراً، هم الأكاديمية البريطانية-الأسترالية كايلي مور-جيلبرت، والأستراليان جولي كينج ومارك فيركين. وصدر بحق مور-جيلبرت حكم بالسجن لمدة 10 سنوات.

وتابعت متسائلة عما إذا كانت إيران تستخدم حبس المواطنين الغربيين كأوراق مساومة في مواجهتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي المنهار، مؤكدة أن هذه الاعتقالات غير مبررة ويجب إدانتها من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك بريطانيا.

وكانت الداخلية السعودية قد أعلنت، مطلع الأسبوع الجاري، السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار. وقوبل هذا الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق.