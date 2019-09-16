كاستالدو: الاتحاد الأوروبي يهتم بشكل كبير بتجذير الديمقراطية في تونس

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوربي لملاحظة الانتخابات في تونس ونائب رئيس البرلمان الأوروبي “فابيو ماسيمو كاستالدو”، إن المائة ملاحظ التابعين للبعثة والمتواجدين في 41 مكتب اقتراع موزعة على 27 دائرة انتخابية، لاحظوا أن الانتخابات الرئاسية تجري إلى حد الآن في أجواء تتسم بالهدوء.



وأكد كاستالدو، في كلمة له، بمركز تصويت بالمدرسة الابتدائية بمدينة مارسيليا بالعاصمة أنه لم يتم تسجيل أية مخالفة كبرى منذ انطلاق عملية التصويت، مشيرا إلى توفر كافة التجهيزات والمعدات الضرورية للاقتراع.

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وأوضح كاستالدو أن بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات ستواكب مختلف مراحل العملية الانتخابية من غلق للمكاتب وفرز للأصوات وصولا الى الإعلان عن النتائج.

وذكر، في سياق متصل، أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية قصوى لتجذير الديمقراطية في تونس، معرباً عن الأمل في أن يشكل يوم الاقتراع عرساً ديمقراطياً على غرار الانتخابات السابقة.

يشار إلى ان بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات التي تضم ضمن فريقها 10 خبراء في المادة الانتخابية حلت بتونس يوم 23 أغسطس الماضي وقد تم اعتماد 28 ملاحظا منذ 4 أيلول الماضي بصورة دائمة في مختلف الولايات و 28 آخرين بصورة مؤقتة لملاحظة الانتخابات الرئاسية.

و يواكب عملية الاقتراع 30 دبلوماسياً من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المعتمدون، ومن سويسرا وكندا.