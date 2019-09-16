شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الأمريكي: إيران هاجمت منشآت أرامكو.. مساعيها خبيثة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (واشنطن)

دان وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، «هجوم إيران على المملكة العربية السعودية»، وقال إن «هذا السلوك غير مقبول» وإن إيران تتحمل المسؤولية عن الهجوم على منشآت النفط السعودية.

وقال بيري في كلمته أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن الهجوم على منشأتي أرامكو يستهدف الاقتصاد وسوق الطاقة العالمي.

ووفقا لـ«سكاي نيوز»، نقلت «أسوشيتد برس» عن بيري قوله: «ما من شك في أنه هجوم مدبر يستهدف الاقتصاد وسوق الطاقة العالمي»، موضحا أنه وأوضح أنه «على الرغم من المساعي الإيرانية الخبيثة، إلا أننا على ثقة في قدرة السوق على التعافي».