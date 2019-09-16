شكرا لقرائتكم الأسهم السعودية تمحو خسائر "هجمات أرامكو" بالكامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عوض مؤشر سوق الأسهم السعودية، في جلسة اليوم الاثنين، جميع الخسائر التي مني بها أمس الأحد بعد الاعتداءات الإرهابية التي وقعت السبت الماضي، على معملي النفط التابعين لأرامكو في بقيق وخريص.

وأنهى مؤشر السوق المالية السعودية، جلسة الاثنين مرتفعاً 1% وبمقدار 77.7 نقطة إلى مستوى 7827.17 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 3.28 مليار ريال بتداول أكثر من 121 مليون سهم.

وصعدت أسهم 67 شركة مقابل تراجع أسهم 109 شركات، كما بلغت القيمة السوقية للأسهم 1.83 تريليون ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة.

وكانت أسهم شركات الأهلية، والسعودي الفرنسي، والأهلي، وسامبا، والتعاونية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سابتكو، والكيميائية، وأميانتيت، والمتقدمة، ومجموعة السريع، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.75% و 5.64%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، ودار الأركان، وكيان السعودية، والأهلية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، وسابك، والإنماء، والاتصالات، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 9.95 نقطة ليقفل عند مستوى 3657.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 40 ألف سهم تقاسمتها 84 صفقة.

قطاع البتروكيماويات

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية عبدالله الربدي، في مقابلة مع "العربية"، إن الاعتداء الإرهابي سيؤثر على قطاع البتروكيماويات في سوق الأسهم السعودية.

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واعتبر أن أبرز التأثيرات ستكون في توقف وانقطاع مادة اللقيم عن بعض المصانع وهذا سيؤثر على هذا القطاع الذي يعاني من الانخفاضات.

وأعلنت "المتقدمة للبتروكيماويات" عن نقص في إمدادات بعض مواد اللقيم لمصنعي الشركة بنسبة تقدر بنحو 40%.

فيما أعلنت شركة نماء للكيماويات أنه لا يوجد حتى الآن أي نقص في الإمدادات.

أما شركة التصنيع فقد أعلنت عن نقص في إمدادات بعض مواد اللقيم لشركاتها التابعة للبتروكيماويات في منطقة الجبيل بنحو 41%.

ومن جهتها، أكدت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن انتظام أعمالها من دون نقص جوهري في إمدادات اللقيم.

أما ما يخص ملكيتها في "بتروكيم" فقد بلغ النقص في إمدادات مواد اللقيم لمشروعها نسبة 40% حالياً.

هذا وأعلنت شركة صدارة للخدمات الأساسية أن النقص في إمدادات بعض مواد اللقيم لمصانع شركتها الأم شركة صدارة للكيميائيات بنسبة تقدر بـ16%.

وكانت الأسهم السعودية قد قلصت في نهاية جلسة أمس الأحد خسائرها من 3% إلى 1% في نهاية الجلسة ليغلق المؤشر منخفضاً 82.34 نقطة إلى مستوى 7749.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.