الخارجية الروسية دانت الضربات الجوية على منشآت نفطية سعودية

شجبت وزارة ​الخارجية الروسية​ "الضربات الجوية التي تعرضت لها منشآت نفطية سعودية قبل أيام"، محذرة من "أنها يمكن أن تؤدي إلى زعزعة التوازن في الأسواق النفطية العالمية"، مشيرةً إلى ان "​موسكو​ تنصح بعدم التسرع، في الخروج باستنتاجات بشأن الجهة التي وقفت خلف الهجوم على المنشآت النفطية في ​المملكة العربية السعودية​".

وفي بيان لها، اعتبرت الخارجية الروسية أنه "من غير المجدي بتاتا، استخدام ما حدث لتأجيج المشاعر ضد ​إيران​ بما يتماشى مع النهج الأميركي المعروف" ورأت أنه "لا يجوز بتاتا النظر في خيارات، تتضمن استخدام تدابير قوة جوابية، يقال إنه يجري بحثها حاليا في ​واشنطن​".