الخارجية الروسية دانت الضربات الجوية على منشآت نفطية سعودية

شجبت وزارة الخارجية الروسية "الضربات الجوية التي تعرضت لها منشآت نفطية سعودية قبل أيام"، محذرة من "أنها يمكن أن تؤدي إلى زعزعة التوازن في الأسواق النفطية العالمية"، مشيرةً إلى ان "موسكو تنصح بعدم التسرع، في الخروج باستنتاجات بشأن الجهة التي وقفت خلف الهجوم على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية".
وفي بيان لها، اعتبرت الخارجية الروسية أنه "من غير المجدي بتاتا، استخدام ما حدث لتأجيج المشاعر ضد إيران بما يتماشى مع النهج الأميركي المعروف" ورأت أنه "لا يجوز بتاتا النظر في خيارات، تتضمن استخدام تدابير قوة جوابية، يقال إنه يجري بحثها حاليا في واشنطن".
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