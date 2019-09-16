ماس: ملتزمون بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول اللاجئين

لفت وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى أن "ألمانيا ملتزمة بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول اللاجئين، وستنفذ التعهدات النابعة منه"، موضحاً أن "مسألة الهجرة تعد واحدة من القضايا الأكثر إلحاحا التي يتوجب حلها"، معربًا عن قلقه "إزاء وصول العديد من الأشخاص إلى اليونان خصوصًا عبر البحر من تركيا".
وأكد "إننا ملتزمون بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وسننفذ تعهداتنا"، مشيراً إلى أن "التدابير التي اتخذتها الحكومة اليونانية لتحسين الوضع في الجزر التي يصلها اللاجئون تعتبر هامة من أجل حل مشكلة اللاجئين".
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