ماس: ملتزمون بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول اللاجئين

لفت وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​ إلى أن "​ألمانيا​ ملتزمة بالاتفاق بين ​الاتحاد الأوروبي​ و​تركيا​ حول ​اللاجئين​، وستنفذ التعهدات النابعة منه"، موضحاً أن "مسألة ​الهجرة​ تعد واحدة من القضايا الأكثر إلحاحا التي يتوجب حلها"، معربًا عن قلقه "إزاء وصول العديد من الأشخاص إلى ​اليونان​ خصوصًا عبر البحر من تركيا".

وأكد "إننا ملتزمون بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وسننفذ تعهداتنا"، مشيراً إلى أن "التدابير التي اتخذتها ​الحكومة اليونانية​ لتحسين الوضع في الجزر التي يصلها اللاجئون تعتبر هامة من أجل حل مشكلة اللاجئين".