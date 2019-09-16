نقابة الممرضات: تأمين سلامة المرضى ينطلق من الاستثمار باليد العاملة التمريضية الكفية

أكدت ​نقابة الممرضات والممرضين​ في ​لبنان​، لمناسبة إعلان ​منظمة الصحة العالمية​ يوم 17 أيلول يوما عالميا لسلامة المرضى "World Patient Safety Day"، "الدور الأساسي والمحوري للعاملين في التمريض في تأمين سلامة المرضى".

وشددت على أن "زيادة عدد المرضى الذين يعهد الى كل ممرضة أو ممرض العناية بهم على الحد المسموح به عالميا تعتبر مؤشرا سلبيا وغير مقبول لأنه يؤدي الى ارتفاع نسبة الأخطاء التمريضية والمضاعفات والمخاطر، وتؤدي الى ارتفاع الكلفة الاستشفائية ومدة الإقامة والعلاج، وبالتالي لا تؤمن السلامة والجودة المطلوبة".

وأكدت أن "تأمين سلامة المرضى ينطلق من الاستثمار في اليد العاملة التمريضية الكفية واستبقائها في عملها من خلال تحسين بيئة وظروف العمل وزيادة الرواتب وخفض ساعات العمل الأسبوعية وخلق سياسات متطورة تتلاءم مع الحاجات والتطور العلمي".