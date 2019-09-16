جمعية الثروة الحرجية والتنمية أطلقت تقرير وضع الغابات في لبنان 2018

أطلقت جمعية الثروة الحرجية والتنمية "AFDC" تقرير "وضع الغابات في لبنان 2018" الذي وضع بجهودها ووزارتي الزراعة والبيئة ومشروع الإدارة المستدامة للأراضي في حوض القرعون - وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية وجمعية التحريج في لبنان.
بدوره، أكد وزير البيئة فادي جريصاتي "أهمية العمل على التخطيط المدني وإعادة تحريج الغابات الذي يساهم في زيادة المساحات الخضراء ويحد من تدهور الأراضي"، مشددا على "ضرورة تعاون الجهات المعنية لإيجاد آلية لتحديث المعلومات وتعميمها والعمل على تأمين التمويل المناسب لتقوية مراكز الدفاع المدني للحد من خطر حرائق الغابات، بالاضافة الى تنظيم حملات التوعية حول حماية الطبيعة في لبنان".
من جهته، أشار وزير التربية أكرم شهيب الى "أهمية التقرير الذي يقدم صورة واضحة عن وضع الغابات والتحديات التي تواجهنا في لبنان للمحافظة عليها كمورد أساسي"، مؤكدا "أهمية دمج مفاهيم الحفاظ على الغابات والتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة من ضمن المناهج التربوية التي تلعب دورا أساسيا في بناء ثقافة حماية الموارد الطبيعية لدى المواطنين".
وشدد وزير الزراعة حسن اللقيس على "اهمية زيادة المساحات الخضراء من 13% الى 20% حيث ان التقرير تناول حالة الغابات على ثلاثة صعد الاقتصادي، البيئي والتربوي"، لافتا الى "المخاطر التي تهدد الغابات"، داعيا الى "التعاون من اجل نشر التوعية على حماية الغابات لا سيما في المدارس".
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